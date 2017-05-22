Радбез ООН проведе екстрену зустріч через запуск ракети КНДР

Рада безпеки ООН проведе нараду у вівторок, 23 травня, в ході якої обговорюватимуться останні ракетні випробування КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що зустріч пройде за зачиненими дверима. Її ініціаторами виступили США, Японія і Південна Корея.

Північна Корея в неділю, 21 травня, провела чергове випробування балістичної ракети. Це вже друге випробування за тиждень. 15 травня в КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.

У зв'язку з цим США відправили вже другий авіаносець до берегів Корейського півострова.