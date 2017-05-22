У Литві стартували військові навчання НАТО
У литовському місті Каунас в неділю 21 травня розпочались щорічні навчання НАТО в сфері комунікативної стійкості і систем зв'язку "Міцний кобальт-2017".
Як повідомляє Міністерство оборони Литви, навчання триватимуть до 2 червня, в них беруть участь близько 1200 військовослужбовців з 40 різних підрозділів 25 країн-членів НАТО.
В ході навчань будуть оцінюватися навички комунікаційних одиниць НАТО забезпечувати належний обмін інформацією та підтримки зв'язку між силами швидкого реагування НАТО, а також між об'єднаними штабами організації в усьому світі.
Литва приймає "Міцний кобальт" вдруге. Попередні навчання на території Литви пройшли в 2014 році. Навчання в 2016 році проводилися в Румунії.
Після початку агресії Росії проти України НАТО посилює свою присутність в Східній Європі, розміщуючи в країнах Балтії і Польщі чотири багатонаціональні батальйони. Керувати місією повинні військові з США, Великобританії, Франції та Німеччини.