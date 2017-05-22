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В Литве стартовали военные учения НАТО

Понедельник, 22 мая 2017, 05:32

В литовском городе Каунас в воскресенье 21 мая начались ежегодные учения НАТО в сфере коммуникативной устойчивости и систем связи "Крепкий кобальт-2017".

Как сообщает Министерство обороны Литвы, учения продлятся до 2 июня, в них принимают участие около 1200 военнослужащих из 40 различных подразделений 25 стран-членов НАТО.

В ходе учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО обеспечивать надлежащий обмен информацией и поддержания связи между силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами организации во всем мире.

Литва принимает "Крепкий кобальт" во второй раз. Предыдущие учения на территории Литвы прошли в 2014 году. Обучение в 2016 году проводились в Румынии.

После начала агрессии России против Украины НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, размещая в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. Управлять миссией должны военные из США, Великобритании, Франции и Германии.

Крым.Реалии

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Темы: НАТОЛитва
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