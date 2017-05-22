Головного редактора "Еха Москви" на дебатах облили віскі

У російському Санкт-Петербурзі під час дебатів троє активістів проекту "Другая Россия" вилили на головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова три пляшки віскі.



Про це повідомляє "Радіо Свобода".



На Малій сцені Александрінського театру, де в рамках проекту "Открытая Россия" проходили дебати головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова і письменника Олександра Проханова троє активістів вискочили на сцену і вилили на Венедиктова 3 пляшки віскі.



За словами глави петербурзьких нацболів Андрія Дмитрієва, таким чином Венедиктову нагадали про його роль у відведенні протестувальників проти фальсифікації думських виборів в 2011 році з площі Революції на безпечну для влади Болотну, а також "про багато іншого".



Дмитрієв упевнений, що саме Венедиктов зіграв тоді вирішальну роль у зміні майданчику протесту, активіст також звинувачує його в посадці в тюрму активіста "Другой России" Олега Миронова, який використав газовий балончик на концерті Андрія Макаревича.



Другороси заявляють, що вони незадоволені політикою радіостанції "Ехо Москви". На думку Дмитрієва, позиція радіостанції по Криму і Донбасу є "націонал-зрадницькою" і неприпустимою на російській радіостанції, що належить такій великій корпорації, як "Газпром".



За словами активістів, вони не вибирали час для своєї акції, просто скористалися приїздом Венедиктова в Петербург.