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На Херсонщину у понеділок може пробиватися сигнал росТБ

Понеділок, 22 травня 2017, 09:51

22 травня по всій Україні відбуваються профілактичні роботи на вежах телерадіомовлення, під час яких усі вежі відключено від електромереж.

У Херсонській області через це в понеділок глядачі можуть упіймати сигнал російських телеканалів, які транслюються в анексованому Криму, попереджає Херсонська обласна держадміністрація.

На території Херсонської області профілактика триває з 05:00 до 16:00.

Як пояснив директор херсонської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Олександр Романцов, такі заходи відбуваються кожні півроку, адже необхідно перевіряти роботу веж та налагоджувати їхні антенно-хвильові тракти.

"Раніше і Красноперекопська вежа відключалася разом з українською мережею, тепер вона анексована разом з Кримом і працює за іншими правилами", – зазначила директор Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОДА Ольга Савенко.

"Через її анексію з Красноперекопська на материкову частину України може транслюватись сигнал агресора, заходячи на вільні частоти під час профілактичних робіт, тому мешканці Херсонщини можуть бачити і чути те, що транслюється з вежі у Красноперекопську. Це проблемне питання для нашої області і облдержадміністрація веде переговори з концерном РРТ, але наразі профілактичні роботи необхідні", – сказала вона

Теми: телебаченняХерсонська областьКриманексіяЗМІ
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