Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США обіцяють передати Україні конфісковані гроші Лазаренка - ГПУ

Понеділок, 22 травня 2017, 10:31
Павло Лазаренко
kp.ua, з особистого архіву

Профільні служби США запевнили українську сторону, що в разі конфіскації коштів українського екс-прем'єра Павла Лазаренка, більша їх частина буде передана Києву.

Про це повідомив журналістам у понеділок генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми співпрацюємо і по справі Лазаренка... Ми сподіваємося, що в цьому році нарешті вийдемо на фінал, і Україна має засвідчення відповідних служб США в тому, що вона може розраховувати на отримання більшої частини ймовірно конфіскованих коштів", - сказав він.

За словами глави ГПУ, рішення про конфіскацію повинен прийняти суд.

Як повідомлялося, заступник генерального прокурора Євген Єнін в грудні 2016 року заявив, що Україна розраховує отримати 280 млн доларів із коштів, незаконно виведених за кордон колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

За його словами, мова йде про Антигуа і Барбуда Гернсі, Ліхтенштейн, Литву та Швейцарію.

Єнін також зазначив, що Україна може розраховувати на повернення повних сум і буде вести переговори про розподіл цих активів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛазаренкоСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Лазаренко
Від американської вілли Лазаренка до російського листа Януковича. Історії 6 найгучніших топпосадок в Україні
Економічні новини вихідних: "нічний експрес", термінал F та підвищення тарифів "Укрзалізниці"
Україна не встигла повернути гроші Лазаренка до виборів
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: