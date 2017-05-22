США обещают передать Украине конфискованные деньги Лазаренко - ГПУ

Профильные службы США заверили украинскую сторону, что в случае конфискации средств украинского экс-премьера Павла Лазаренко, большая их часть будет передана Киеву.

Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сотрудничаем и по делу Лазаренко... Мы надеемся, что в этом году наконец-то выйдем на финал, и Украина имеет заверение соответствующих служб США в том, что она может рассчитывать на получение большей части вероятно конфискованных средств", - сказал он.

По словам главы ГПУ, решение о конфискации должен принять суд.

Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Евгений Енин в декабре 2016 года заявил, что Украина рассчитывает получить $280 млн из средств, незаконно выведенных за границу бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

По его словам, речь идет об Антигуа и Барбуда Гернси, Лихтенштейне, Литве и Швейцарии.

Енин также отметил, что Украина может рассчитывать на возвращение полных сумм и будет вести переговоры о разделе этих активов.