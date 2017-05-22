Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луценка є версія, чому Інтерпол зняв з розшуку Януковича і Кº

Понеділок, 22 травня 2017, 10:40

Інтерпол зняв з розшуку українських високопосадовців після того, як організацію очолили представники Російської Федерації та Китаю. 

Про це заявив під час свого виступу на Міжнародному воркшопі з повернення активів генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє 22 травня "Укрінформ".

"Не секрет, що московські втікачі активно працювали з тим, щоб Інтерпол зняв їх із розшуку. І дуже дивно, що відразу після зміни керівництва Інтерполу, куди прийшли представники Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, це таки відбулося", – сказав він.

За словами генпрокурора, ситуацію з розслідуванням кримінальних справ відносно високопосадовців-утікачів рятують нещодавні зміни до закону про заочне засудження, які  дозволяють направляти економічні справи до суду без оголошення в розшук Інтерполу.

Як відомо, Інтерпол на сьогодні не шукає нікого із високопосадових осіб часів Віктора Януковича, включно із самим екс-президентом.

Зокрема, з травня Інтерпол повідомив про припинення пошуку екс-президента та його сина Олександра.

Теми: ІнтерполЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Інтерпол
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: