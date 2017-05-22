У Луценка є версія, чому Інтерпол зняв з розшуку Януковича і Кº

Інтерпол зняв з розшуку українських високопосадовців після того, як організацію очолили представники Російської Федерації та Китаю.

Про це заявив під час свого виступу на Міжнародному воркшопі з повернення активів генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє 22 травня "Укрінформ".

"Не секрет, що московські втікачі активно працювали з тим, щоб Інтерпол зняв їх із розшуку. І дуже дивно, що відразу після зміни керівництва Інтерполу, куди прийшли представники Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, це таки відбулося", – сказав він.

За словами генпрокурора, ситуацію з розслідуванням кримінальних справ відносно високопосадовців-утікачів рятують нещодавні зміни до закону про заочне засудження, які дозволяють направляти економічні справи до суду без оголошення в розшук Інтерполу.

Як відомо, Інтерпол на сьогодні не шукає нікого із високопосадових осіб часів Віктора Януковича, включно із самим екс-президентом.

Зокрема, з травня Інтерпол повідомив про припинення пошуку екс-президента та його сина Олександра.