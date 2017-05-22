У Луценко есть версия, почему Интерпол снял с розыска Януковича и Кº

Интерпол снял с розыска украинских чиновников после того, как организацию возглавили представители Российской Федерации и Китая.

Об этом заявил во время своего выступления на Международном воркшопе по возврату активов генпрокурор Юрий Луценко, сообщает 22 мая "Укринформ".

"Не секрет, что московские беглецы активно работали с тем, чтобы Интерпол снял их с розыска. И очень странно, что сразу после смены руководства Интерпола, куда пришли представители Российской Федерации и Китайской Народной Республики, это же и произошло", – сказал он.

По словам генпрокурора, ситуацию с расследованием уголовных дел в отношении высокопоставленных беглецов спасают недавние изменения в закон о заочном осуждении, которые позволяют направлять экономические дела в суд без объявления в розыск Интерпола.

Как известно, Интерпол на сегодняшний день не ищет никого из высокопоставленных лиц времен Виктора Януковича, включая самого экс-президента.

В частности, с мая Интерпол сообщил о прекращении поиска Януковича и его сына Александра.