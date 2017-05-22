НАБУ має намір завершити розслідування щодо Насірова до червня
Національне антикорупційне бюро має намір завершити розслідування кримінального провадження проти усуненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова до червня.
Про це на конференції з питання повернення активів 21 травня повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають "Українські новини".
"Ми плануємо в цьому місяці завершити розслідування і відкрити стороні захисту матеріали справи. Можливо це буде в кінці цього – на початку наступного місяця", – сказав він.
При цьому Ситник зазначає, що існує ряд проблем з розглядом справ проти вищих державних чиновників у суді.
Зокрема, за словами глави НАБУ, судді іноді бояться розглядати подібні справи, затягують їх, а політики, в свою чергу, відкрито чинять тиск на суд.
Ситник також зазначив також, що у справах бюро арештовано грошові кошти в розмірі близько 3 млрд гривень.
Як відомо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.
Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.
Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.
7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.
Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу в 100 мільйонів гривень.