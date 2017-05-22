НАБУ намерено завершить расследование по Насирову до июня

Национальное антикоррупционное бюро намерено завершить расследование уголовного производства против отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова до июня.

Об этом на конференции по вопросу возврата активов 21 мая сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают "Українські новини".

"Мы планируем в этом месяце завершить расследование и открыть стороне защиты материалы дела. Возможно это будет в конце этого – начале следующего месяца", – сказал он.

При этом Сытник отмечает, что существует ряд проблем с рассмотрением дел против высших государственных чиновников в суде.

В частности, по словам главы НАБУ, судьи иногда боятся рассматривать подобные дела, затягивают их, а политики, в свою очередь, открыто оказывают давление на суд.

Сытник также сообщил, что по делам бюро арестованы денежные средства в размере около 3 млрд гривен.

Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 года задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.



Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.



Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.



7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.



Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог в 100 миллионов гривен.