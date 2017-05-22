У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців
Понеділок, 22 травня 2017, 12:48
У неділю у зоні проведення антитерористичної операції на сході України жоден український військовий не загинув, двоє бійців зазнали поранень.
Про це повідомив на щоденному брифінгу 22 травня речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах ЗСУ не було, двоє військовослужбовців отримали поранення. Це сталося у Новотроїцькому внаслідок ворожого обстрілу", – повідомив полковник.
Українська правда