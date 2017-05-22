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В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

Понедельник, 22 мая 2017, 12:48

В воскресенье в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины ни один украинский военный не погиб, двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщил на ежедневном брифинге 22 мая спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ не было, двое военнослужащих получили ранения. Это произошло в Новотроицком в результате вражеского обстрела", – сообщил полковник.

Украинская правда

Темы: АТО
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