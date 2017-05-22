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ФСБ вербує українців – військовий, якого затримали в Росії

Понеділок, 22 травня 2017, 12:52
ФСБ вербує українців – військовий, якого затримали в Росії

Військовий Олександр Орехов, який служив у Криму до окупації, але вийшов з іншими бійцями, розповів, як представники Федеральної служби безпеки Росії спробували його завербувати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень

За словами військового, його затримали, коли він їхав на похорони матері у російський Краснодар. Російські силовики затримали його на трасі поблизу цього міста.

Як стверджує Орехов, його поклали обличчям на асфальт, заламали за спину руки і надягнули наручники. Під час катувань йому розбили голову. Військового постійно запитували, що він робив у Криму у серпні 2016.

"Я кажу, що не був з квітня 2014 року. Вони кажуть, що в них інша з цього приводу інформація", - згадує Орехов.

За словами Орехова, коли його залишили самого в кімнаті, він дістав із кишені піджака, який висів на стільці, посвідчення заступника керівника управління ФСБ Сухорукова Олександра. Згодом Сухоруков дав Орехову підписати документ "Я готовий співпрацювати для захисту інтересів та безпеки Російської Федерації".

Коли Орехов повернувся в Україну, доповів про інцидент українському командуванню.

Командувач Військово-Морськими Силами України Ігор Воронченко каже, що, зважаючи на те, що Орехов доповів про вербування, військовому не загрожує кримінальна відповідальність.

"На проходження служби і кар'єрне зростання це не буде впливати", - додав Воронченко.

Теми: ФСБРосія
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