ФСБ вербует украинцев – военный, которого задержали в России

Военный Александр Орехов, который служил в Крыму до оккупации, рассказал, как представители Федеральной службы безопасности России попытались его завербовать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

По словам военного, его задержали, когда он ехал на похороны матери в российский Краснодар. Российские силовики задержали его на трассе недалеко от города.

Как утверждает Орехов, его положили лицом на асфальт, заломили за спину руки и надели наручники. Во время пыток ему разбили голову. Военного постоянно спрашивали, что он делал в Крыму в августе 2016.

"Я говорю, что не был с апреля 2014 года. Они говорят, что у них другая по этому поводу информация", - вспоминает Орехов.

По словам Орехова, когда его оставили одного в комнате, он достал из кармана пиджака, который висел на стуле, удостоверение заместителя руководителя управления ФСБ Сухорукова Александра. Впоследствии Сухоруков дал Орехову подписать документ "Я готов сотрудничать для защиты интересов и безопасности Российской Федерации".

Когда Орехов вернулся в Украину, он доложил об инциденте украинскому командованию.

Командующий Военно-Морскими Силами Украины Игорь Воронченко говорит, что, смотря на то, что Орехов доложил о вербовке, военному не угрожает уголовная ответственность.

"На прохождение службы и карьерный рост это не будет влиять", - добавил Воронченко.