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Кабмін "відв’язав" виплату пенсій від прописки

Понеділок, 22 травня 2017, 14:05

Тепер пенсії та грошову допомогу виплачуватимуть не за пропискою, а за фактичним місцем проживання, яку отримувачі вкажуть у заяві.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України.

До того пенсії та грошову допомогу виплачували за порядком від 30 серпня 1999 року, який передбачав виплати за місцем проживання в населених пунктах. Тепер виплати здійснюватимуть за зазначеним у заяві фактичним місцем проживання на території України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.

 
 
 

Українська правда

Теми: пенсії
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