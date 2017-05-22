Кабмин "отвязал" выплату пенсий от прописки

Теперь пенсии и денежную помощь будут выплачивать не по прописке, а по фактическому месту жительства, которое получатели укажут в заявлении.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

До этого пенсии и денежную помощь выплачивали согласно порядку от 30 августа 1999 года, который предусматривал выплаты по месту жительства в населенных пунктах. Теперь выплаты будут осуществлять по указанному в заявлении фактическому месту жительства на территории Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Представляя проект пенсионной реформы, премьер Владимир Гройсман сообщил, что она предусматривает изменения страхового стажа и сохранения возраста выхода на пенсию.