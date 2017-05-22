Украина будет пропускать грузы в Приднестровье только с разрешения Молдовы
Понедельник, 22 мая 2017, 15:37
С 20 мая пропуск грузов в Приднестровье через территорию Украины будет осуществляться только при условии согласования с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.
Об этом сообщает Госпотребсоюз Украины.
Указанное требование соответствует Соглашению о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ.
Поскольку действие указанного Соглашения не распространяется на отношения с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, с целью обеспечения его выполнения, главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины принял соответствующее решение.
Такое решение соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).
Украинская правда