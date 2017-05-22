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Украина будет пропускать грузы в Приднестровье только с разрешения Молдовы

Понедельник, 22 мая 2017, 15:37

С 20 мая пропуск грузов в Приднестровье через территорию Украины будет осуществляться только при условии согласования с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.

Об этом сообщает Госпотребсоюз Украины.

Указанное требование соответствует Соглашению о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ.

Поскольку действие указанного Соглашения не распространяется на отношения с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, с целью обеспечения его выполнения, главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины принял соответствующее решение.

Такое решение соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

Украинская правда

Темы: Молдова
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