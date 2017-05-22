Підозрюваного у хабарництві екс-працівника НАБУ відправили у СІЗО

Екс-співробітнику Національного антикорупційного бюро і його спільнику, яких затримали на хабарі у 150 тисяч доларів, суд обрав міру запобіжного заходу.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"За клопотанням прокуратури Сумської області сьогодні, 22 травня 2017 року, Зарічний райсуд міста Суми обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб затриманому в Києві на хабарі у 150 тис. доларів співробітнику правоохоронних органів, який, за даними досудового розслідування, є співробітником НАБУ. Також суд визначив йому альтернативу триманню під вартою – внесення застави у розмірі майже 15 млн грн", - написала вона.

Водночас вона повідомила, що "інший підозрюваний також затриманий на 60 діб з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень".

В коментарі "Українській правді" Сарган наголосила, що за версією слідства один із затриманих є працівником НАБУ.

"За всіма нашими даними він є працівником НАБУ. Вся інформація досудового розслідування вказує на це", - сказала вона, додавши, що другий затриманий не має відношення до НАБУ.

Як відомо, Сарган 19 травня повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

У НАБУ заявили, що цей працівник не є співробітником НАБУ з лютого 2017 року.

Українська правда