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Подозреваемого во взяточничестве экс-сотрудника НАБУ отправили в СИЗО

Понедельник, 22 мая 2017, 16:10

Экс-сотруднику Национального антикоррупционного бюро и его сообщнику, которых задержали на взятке в 150 тысяч долларов, суд избрал меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"По ходатайству прокуратуры Сумской области сегодня, 22 мая 2017 года, Заречный райсуд города Сумы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток задержанному в Киеве на взятке в 150 тыс. долларов сотруднику правоохранительных органов, который, по данным предварительного расследования, является сотрудником НАБУ. Также суд определил ему альтернативу содержанию под стражей - внесение залога в размере почти 15 млн грн", - написала она.



В то же время она сообщила, что "другой подозреваемый также задержан на 60 суток с альтернативой внесения залога в 3 миллиона гривен".

В комментарии "Украинской правде" Сарган подчеркнула, что по версии следствия один из задержанных является работником НАБУ.

"По всем нашим данным он является работником НАБУ. Вся информация досудебного расследования указывает на это", - сказала она, добавив, что второй задержанный не имеет отношения к НАБУ.

Как известно, Сарган 19 мая сообщила, что сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

В НАБУ заявили, что этот работник не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.

Украинская правда

Темы: СИЗОНАБУГенпрокуратура
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