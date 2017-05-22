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Шувалову запретили въезд в Украину на 5 лет

Понедельник, 22 мая 2017, 16:55
Шувалову запретили въезд в Украину на 5 лет
УНИАН

Российскому политтехнологу Игорю Шувалову запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.

Об этом на своей странице в facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.

"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер", шеф известной провокаторши Марии Столяровой - Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украини с запретом въезда сроком на 5 лет", - отметил он.

Как указывает Геращенко, по оперативным данным "антиукраинская деятельность Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня".

Также, по словам Геращенко, Шувалов причастен к акции по срыву евроинтеграционных и современных реформ в Украине и активно участвует в проекте продвижения России как единого потомка "страны-победителя фашизма в Великой Отечественной войне".

Более того, Геращенко уверяет, что впервые СБУ "под давлением Александра Турчинова и Арсения Авакова" выдворила Шувалова с Украиной 28 марта 2014.

"Но под встречным давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко это решение было отменено, и Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически управляя информационным блоком "Интера", - написал Геращенко.

Как известно, в 2014 году Служба безопасности приехала к политтехнологу Игоря Шувалову с уведомлением о принудительном выдворении из Украины.

Будучи гражданином России, Шувалов ведет активную деятельность в Украине еще со времен Кучмы, когда работал на главу его администрации Медведчука.

Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.

Украинская правда

Темы: СБУРосcияполиттехнологи
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