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День в АТО: 30 обстрелов, 1 военный ранен

Понедельник, 22 мая 2017, 19:51

Пророссийские боевики от начала суток 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, в течение дня незаконные вооруженные формирования дважды применяли против украинских военных тяжелое артиллерийское вооружение.

"Приморское направление. Более половины фактов применения противником оружия против украинских защитников зафиксировано именно на этом участке линии соприкосновения. В частности, в первой половине дня боевики совершили мощный артиллерийский обстрел наших укреплений неподалеку Гнутово со ствольной артиллерии калибра 122-мм и 120-мм минометов", - сказано в сообщении.

По украинским позициям в районе Новотроицкого и Красногоровки незаконные вооруженные формирования били из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, у Новотроицкого, а также у Марьинки боевики обстреливали позиции ВСУ из вооружения БМП. Под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались опорные пункты сил АТО, которые расположены вблизи Широкино, Водяного, Павлополя и Богдановки.

"Донецкое направление. Тяжелую артиллерию калибра 122 мм на этом направлении противник еще в начале суток применял против бойцов ВС Украины, которые держат оборону возле Луганского, что на Светлодарской дуге", - сообщили в штабе.

Опорные пункты ВСУ в южном пригороде Авдеевки и у Верхнеторецкого, согласно информации, боевики несколько раз обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Западнее под огнем стрелкового оружия оказались укрепления сил АТО в районе Песков.

"Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики российско-террористических войск 4 раза нарушали режим прекращения огня. Из противотанковых ракетных комплексов бандиты вели огонь по нашим позициям вблизи Новозвановки и Троицкого. У Новотошковского применяли автоматические станковые гранатометы. А в районе Валуйского украинских воинов обстреливал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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