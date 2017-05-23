Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Манчестері в концертному залі стався вибух, є жертви - ЗМІ

Вівторок, 23 травня 2017, 02:39

Поліція Манчестера підтверджує, що під час концерту Аріани Гранде в залі Manchester Arena відбувся інцидент, в результаті якого загинули люди.

Про це повідомляє The Guardian

Поліція не називає кількість загиблих і поранених і не підтверджує повідомлення очевидців про вибух, але закликає місцевих жителів триматися подалі від концертного залу Manchester Arena.

При цьому, очевидці повідомили виданню, що зал здригнувся від гучного вибуху, який було чутно зовні, і всі відвідувачі почали кричати, намагаючись вибратися назовні.

Одна з відвідувачів концерту розказала, що після того, як вона вийшла з залу, то побачила, що поліція оточила район, а також залізничну станцію Manchester Victoria.

"Люди, кричучи і плачучи, повідомляють, що там була бомба, а ще що там стріляють", - повідомила вона.

Мешканці будинку, який знаходиться навпроти залу Manchester Arena також підтвердили, що чули гучний вибух.

Manchester Arena, найбільший критий стадіон в Європі, був відкритий в 1995 році і вміщує 21 тисячу осіб.

Теми: вибухВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
вибух
У Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі
У Маріупольському районі пролунав вибух – радник мера
Вибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: