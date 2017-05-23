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Вибух в Манчестері: загинуло 19 осіб

Вівторок, 23 травня 2017, 03:26
Вибух в Манчестері: загинуло 19 осіб

Щонайменше 19 осіб загинуло і десятки отримали поранення після того, як вибух пролунав на концерті Аріани Гранде в Manchester Arena.

Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє NBC News.

Кілька американських офіційних осіб поінформваних про розслідування повідомляють, що попередні звіти свідчать про те, що стався один вибух за межами арени на південно-західній стороні, навпроти транзитної станції Manchester Victoria, яка є частиною комплексу арени. Вибух стався після того, як концерт закінчився і зачепив людей, які виходили.

Американські чиновники підкреслюють, що ця інформація попередня і може змінитися. Вони також припускають, що така кількість жертв може бути викликана панікою серед відвідувачів концерту Аріани Гранде. Представник співачки повідомив, що вона в порядку.

При цьому поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті вибуху.

Як повідомляє Reuters, британська поліція розглядає інцидент як терористичний акт. Агентство також посилається на двох американських чиновників, які вважають, що вибух вчинив терорист-смертник.

Manchester Arena, найбільший критий стадіон в Європі, він вміщує 21 тисячу осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухВелика Британія
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