Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Офіційний Київ чекає на важливий телефонний дзвінок

Вівторок, 23 травня 2017, 10:55

Українська сторона виступає за активізацію переговорного процесу в нормандському форматі і очікує телефонної розмови лідерів.

Про це повідомила журналістам 23 травня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, що і президент України, і канцлер Німеччини Меркель виступають за активізацію нормандського формату. Це означає, що ми дуже чекаємо, що має відбутися телефонна розмова лідерів нормандського формату. І звичайно, коли графіки будуть збігатися, чекатимемо і зустрічі", сказала вона.

Геращенко зазначила, що українська сторона вважає дуже важливим і очікує телефонної розмови лідерів Франції та України.

За її словами, Україна сподівається, що підтримка з французької сторони буде звучати і під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко після переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель 20 травня заявив, що робота в нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде активізована найближчим часом.

Теми: Мінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: