Геращенко: Офіційний Київ чекає на важливий телефонний дзвінок

Українська сторона виступає за активізацію переговорного процесу в нормандському форматі і очікує телефонної розмови лідерів.



Про це повідомила журналістам 23 травня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".



"Дуже важливо, що і президент України, і канцлер Німеччини Меркель виступають за активізацію нормандського формату. Це означає, що ми дуже чекаємо, що має відбутися телефонна розмова лідерів нормандського формату. І звичайно, коли графіки будуть збігатися, чекатимемо і зустрічі", – сказала вона.



Геращенко зазначила, що українська сторона вважає дуже важливим і очікує телефонної розмови лідерів Франції та України.



За її словами, Україна сподівається, що підтримка з французької сторони буде звучати і під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.



Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко після переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель 20 травня заявив, що робота в нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде активізована найближчим часом.