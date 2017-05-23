Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Призовників з окупованого Криму відправляють служити за межі півострова

Вівторок, 23 травня 2017, 14:41

У незаконно анексованому Криму групу призовників "Весна-2017" відправляють служити за межі півострова.

Про це пишуть Крим.Реалії, посилаючись на повідомлення прес-служби Чорноморського флоту Росії.

"У четвер, 25 травня, відбудеться перша відправка призовників призову "Весна-2017" зі Севастопольського військового комісаріату для проходження служби за межами Республіки Крим і Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 квітня в Росії почалася військова призовна кампанія, під час якої кримчан змусять служити у всіх регіонах РФ, а не тільки на півострові, як раніше.

За словами начальника організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу РФ Андрія Колесова, у 2017 році до російської армії з анексованого Криму піде майже 5 тисяч призовників.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з приводу призову кримчан до російської армії.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
На Кримському мосту зберігаються затори
Поблизу Джанкоя почав пересихати Північнокримський канал – ЗМІ
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: