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Призывников из оккупированного Крыма отправляют служить за границы полуострова

Вторник, 23 мая 2017, 14:41

В незаконно аннексирована Крыму группу призывников "Весна-2017" отправляют служить за границы полуострова.

Об этом пишут Крым.Реалии, ссылаясь на сообщение пресс-службы Черноморского флота России.

"В четверг, 25 мая, состоится первая отправка призывников призыва "Весна-2017" из Севастопольского военного комиссариата для прохождения службы за пределами Республики Крым и Севастополя", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 апреля в России началась военная призывная кампания, во время которой крымчан заставят служить во всех регионах РФ, а не только на полуострове, как раньше.

По словам начальника организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа РФ Андрея Колесова, в 2017 году в российскую армию из аннексированного Крыма пойдут служить почти 5 тысяч призывников.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу призыва крымчан в российскую армию.

Темы: Крым
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