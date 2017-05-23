Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд окупантів заборонив викликати в Крим Чубарова

Вівторок, 23 травня 2017, 17:45

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив захисту заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза викликати на допит главу Меджлісу Рефата Чубарова у "справі Чийгоза" в анексувати Крим.

Про це повідомив адвокат обвинуваченого Микола Полозов в коментарі Крим.Реаліі.

"Клопотання було заявлено вчора, згідно із законом суд був зобов'язаний розглянути це клопотання, але судді під надуманим приводом взяли паузу, щоб ті куратори політичні, які цю справу ведуть - обговорили це важливе питання обговорили", - прокоментував Полозов.

Він також заявив, що на його думку рішення щодо Чубарова є політично мотивованим.

"Чи можна на територію запустити людини, яку вигнали. Які будуть політичні втрати, якщо його пустять до Криму? З огляду на обставини, вони прийняли рішення відмовити у виклику ключового свідка - це дискредитація суду. Вони вважають, що це менше зло, ніж понести політичні витрати від того, щоб допустити "найголовнішого ворога" кримських чиновників назад до Криму ", - додав Полозов.

Як відомо, 15 травня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час прес-конференції в Києві заявив, що готовий стати свідком захисту у справі свого заступника Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитав заяву, в якій дав згоду на виклик себе як свідка на засідання підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: