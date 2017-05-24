Партію Саакашвілі створили люди нардепа Голубова

Партію "Блок Міхеїла Саакашвілі" створили люди народного депутата від БПП Дмитра Голубова.

Як повідомлялося, партія була зареєстрована на ім'я Євгена Гофмана, який на місцевих виборах у 2015 році в Одесі був єдиним кандидатом від партії "Молодь до влади".

Керівником партії "Молодь до влади" є Валентин Скрипець.

Крім того, Скрипець разом з Голубовим є засновниками в "Громадській організації "Громадська приймальня народного депутата Дмитра Голубова в місті Києві". При цьому Голубов – керівник, а Скрипець – помічник-консультант.

Також відомо, що Скрипець працює за строковим договором на постійній основі.

Тобто можна побачити зв'язок між Гофманом, Скрипцем, партією "Молодь до влади" і Голубовим.

Як відомо, раніше екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе повідомив, що в Україні зареєстрована партія "Блок Міхеїла Саакашвілі". При цьому він підкреслив, що партія не має ніякого відношення ні до колишнього голови Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі, ні до членів його команди.

Українська правда