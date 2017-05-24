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Партию Саакашвили создали люди нардепа Голубова

Среда, 24 мая 2017, 00:36
Партию Саакашвили создали люди нардепа Голубова

Партию "Блок Михеила Саакашвили" создали люди народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.

Как сообщалось, партия была зарегистрирована на имя Евгения Гофмана, который на местных выборах в 2015 году в Одессе был единственным кандидатом от партии "Молодь до влади".

Руководителем партии "Молодь до влади" является Валентин Скрипец.

Кроме того, Скрипец вместе с Голубовым являются учредителями в "Общественной организации "Общественная приемная народного депутата Дмитрия Голубова в городе Киеве". При этом Голубов – руководитель, а Скрипец – помощник-консультант.

Также известно, что Скрипец работает по срочному договору на постоянной основе.

То есть можно увидеть связь между Гофманом, Скрипцем, партией "Молодь до влади" и Голубовым.

Как известно, ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрирована партия "Блок Михеила Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет  никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, ни к членам его команды.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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