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"Батька ХНР" Апухтіна засудили до 6 років в'язниці

Середа, 24 травня 2017, 04:41

Київський районний суд Харкова засудив 69-річного ватажка руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Процесуальний керівник Максим Мозговий розповів, що суд підтримав вимоги прокуратури області та визнав винним Апухтіна в організації масових заворушень, які супроводжувалися погромами (ч. 1 ст. 294 КК України), і публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу України, захоплення державної влади (ч . 3 ст. 109 КК України).

"Прокуратура довела в суді, що Апухтін був організатором масових заворушень в квітні 2014 року біля будівлі Харківської ОДА. Він неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, невизнання діючої державної влади, створення "Харківської народної республіки" і так званої "Конституції ХНР", - зазначив він.

За словами Мозгового, також було доведено, що Апухтін був одним з ініціаторів проведення в Харкові "референдуму" з питань федералізації - створення так званої "Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова", яке планувалося в травні 2014 року, але так і не відбулося.

Він додав, що поки вирок суду не набрав чинності, оскільки дається час на апеляційне оскарження.

Перебування в СІЗО Апухтіну буде зараховано до терміну відбування покарання з розрахунку один день дорівнює двом.

Апухтін заарештований в квітні 2014 роки за організацію масових заворушень, включаючи штурм Харківської ОДА, а також заклики до створення "ХНР" і "Конституції ХНР". У травні він вийшов під заставу, внесену екс-нардепом Олегом Царьовим. Тоді ж Апухтін помічений як організатор проросійських мітингів в Харкові. Знову заарештований в грудні і поміщений в СІЗО. 

У серпні 2014 року Харківський окружний адмінсуд заборонив сепаратистську організацію "Юго-Восток", лідером якої був Апухтін.

Теми: суд
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