"Отца ХНР" Апухтина приговорили к 6 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харькова приговорил 69-летнего главаря движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Процессуальный руководитель Максим Мозговой рассказал, что суд поддержал требования прокуратуры области и признал виновным Апухтина в организации массовых беспорядков, которые сопровождались погромами (ч. 1 ст. 294 УК Украины), и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины).

"Прокуратура доказала в суде, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года около здания Харьковской ОГА. Он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР", - отметил он.

По словам Мозгового, также было доказано, что Апухтин был одним из инициаторов проведения в Харькове "референдума" по вопросам федерализации - созданию так называемой "Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова", которое планировалось в мае 2014 года, но так и не состоялось.

Он добавил, что пока приговор суда не вступил в силу, поскольку дается время на апелляционное обжалование.

Пребывание в СИЗО Апухтину будет зачислено к сроку отбывания наказания из расчета один день равняется двум.

Апухтин арестован в апреле 2014 года за организацию массовых беспорядков, включая штурм Харьковской ОГА, а также призывы к созданию "ХНР" и "Конституции ХНР". В мае он вышел под залог, внесенный экс-нардепом Олегом Царевым. Тогда же Апухтин замечен как организатор пророссийских митингов в Харькове. Арестован в декабре и помещен в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В августе 2014 года Харьковский окружной админсуд запретил сепаратистскую организацию "Юго-Восток", лидером которой был Апухтин.