Польські й українські фахівці обговорять питання пам’ятників

Представники польського й українського Інститутів національної пам'яті найближчим часом обговорять питання українських та польських пам'ятників.

Про це повідомив керівник Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович за результатом розмови з головою польського Інституту національної пам'яті Ярославом Шареком, яка відбулася 23 травня.

"Найважливіше: домовилися на початку червня провести зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників", – написав він у Facebook.

"Цим мають займатися спеціально уповноваженої державні органи, а не громадські активісти чи місцева влада", – додав В'ятрович.

Як відомо, в останні місяці у західній Україні часом паплюжать пам’ятники полякам, убитим під час Другої світової війни, а у Польщі – пам’ятники воїнам "Української повстанської армії". Не виключені провокації.

У березні в Україні сплюндрували пам’ятник полякам, убитим у 1944 році у Гуті Пеняцькій, пам’ятник полякам, убитим у селі Підкамінь, та пам’ятник львівським професорам.

А 26 квітня у польському селі Грушовичі, неподалік Перемишля, активісти та представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрували. Пам’ятник стояв із 1994 року на честь вояків куреню "Залізняка", які загинули неподалік Грушовичів у 1946 році.

Інститут національної пам'яті Польщі пояснив тоді: "Польська сторона неодноразово підкреслювала в листуванні з українськими партнерами, що існуючий з 1994 року об'єкт на кладовищі у Грушовичах має бути знесений для проведення археологічних робіт і підтвердження наявності людських останків під пам'ятником, про що повідомляли нам представники української меншини в Польщі".

"У разі підтвердження останків під пам’ятником, могила може бути упорядкована Міжвідомчою комісією у співпраці з польською стороною і підлягатиме юридичному захисту з боку польської держави. Ми й надалі підтримуємо свою позицію в цьому питанні і готові допомогти українській стороні", – заявляли там.

Польську сторону здивувала заява Українського інституту національної пам’яті про те, що у відповідь на демонтаж пам'ятника у Грушовичах українська сторона призупинить процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України.

Олена Рощенко, УП