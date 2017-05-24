Польские и украинские специалисты обсудят вопрос памятников

Представители польского и украинского Институтов национальной памяти в ближайшее время обсудят вопрос украинских и польских памятников.

Об этом сообщил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович по результатам разговора с главой польского Института национальной памяти Ярославом Шареком, состоявшегося 23 мая.

"Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников", – написал он в Facebook.

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"Этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местные власти", – добавил Вятрович.

Как известно, в последние месяцы в западной Украине порой оскверняют памятники полякам, убитым во время Второй мировой войны, а в Польше – памятники воинам "Украинской повстанческой армии". Не исключены провокации.

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В марте в Украине осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году в Гуте Пеняцкой, памятник полякам, убитым в селе Пидкаминь, и памятник львовским профессорам.

А 26 апреля в польском селе Грушовичи, неподалеку от Перемышля, активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли. Памятник стоял с 1994 года в честь воинов куреня "Зализняка", погибших неподалеку от Грушовичей в 1946 году.

Институт национальной памяти Польши объяснил тогда: "Польская сторона неоднократно подчеркивала в переписке с украинскими партнерами, что существующий с 1994 года объект на кладбище в Грушовичах должен быть снесен для проведения археологических работ и подтверждения наличия человеческих останков под памятником, о чем сообщали нам представители украинского меньшинств в Польше".

"В случае подтверждения останков под памятником, могила может быть упорядочена Межведомственной комиссией в сотрудничестве с польской стороной и будет подлежать юридической защите со стороны польского государства. Мы и дальше поддерживаем свою позицию в этом вопросе и готовы помочь украинской стороне", – заявляли там.

Польскую сторону удивило заявление Украинского института национальной памяти о том, что в ответ на демонтаж памятника в Грушовичах украинская сторона приостановит процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

Алена Рощенко, УП