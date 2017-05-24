Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вища рада правосуддя люструвала суддю Колесниченка

Середа, 24 травня 2017, 10:00

Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, колишнього голову Вищої ради юстиції Володимира Колесниченка за законом "Про очищення влади".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 23 травня

Як повідомила доповідач – член Вищої ради правосуддя Тетяна Малашенкова, вказані у зверненнях Міністерства юстиції підстави знайшли своє підтвердження у ході проведеної нею перевірки.

"Вища рада правосуддя ухвалила визнати порушення суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченком Володимиром Миколайовичем вимог щодо несумісності та звільнити його з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ", – йдеться у повідомленні ВРП.

Українська правда

Теми: люстраціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
люстрація
В Україні зникли безвісти майже 24 тисячі людей, ще троє – на Херсонщині після підтоплення
У Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО - "Схеми"
Єрмак лобіював призначення люстрованого чиновника на посаду в Одещину – “Схеми”
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: