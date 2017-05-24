Высший совет правосудия люстрировал судью Колесниченко

Высший совет правосудия уволил судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, бывшего председателя Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко по закону "Об очищении власти".



Соответствующее решение было принято на заседании 23 мая.



Как сообщила докладчик - член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова, указанные в обращениях Министерства юстиции основания нашли свое подтверждение в ходе проведенной ею проверки.



"Высший совет правосудия постановил признать нарушение судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко Владимиром Николаевичем требований относительно несовместимости и освободить его от должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", – говорится в сообщении ВСП.



Украинская правда