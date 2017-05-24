Гройсман погодився на звільнення міністра Кутового

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман "поважає рішення" міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового піти у відставку.

Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"Наш колега вчора прийняв рішення залишити посаду міністра аграрної політики. Я одразу на це відреагував. Мені дуже шкода, що він прийняв таке рішення (звільнитися – ред.), але я глибоко поважаю це рішення. Він вирішив попрацювати інвестиційній сфері. Глибоко переконаний, що він буде і далі взаємодіяти з урядом", - сказав голова Кабміну.

Прем'єр охарактеризував Кутового як "надійного професіонала".

За словами голови уряду, зараз треба почати консультації з коаліцією про ухвалення необхідних рішень у Верховній Раді щодо відставки міністра і кандидатур на звільнену посаду.

"Сектор є надзвичайно важливим, і тому я сподіваюсь, що найближчим часом ситуація буде вирішена", - резюмував прем'єр.

Як відомо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий написав заяву про відставку.

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Українська правда