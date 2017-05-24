Силовики проводять більше 400 обшуків у податківців в 15 областях

Правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців в 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції, затриманих будуть доставляти гелікоптерами до Києва.



Про це на брифінгу в середу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент більше 1700 співробітників Нацполіції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки на території 15 областей держави. Відбувається одномоментне затримання ряду людей, які зараз у зв'язку з необхідністю їх доставки в суд для обрання запобіжного заходу будуть доставляти авіатранспортом прямо сюди для вручення підозри тут і відправки їх до Печерського райсуду для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу – арешту", – сказав прокурор.



За словами Матіоса, вже затримано 23 екс-керівників податкових органів.

Прокурор зазначив, що обшуки в обласних податкових проходять у справі про податкові майданчики, пов'язані з екс-міністром податків і зборів Олександром Клименком.

"24 травня 2016 року за рішенням генпрокурора, економічний блок злочинної організації Януковича був переданий на розслідування в Головну військову прокуратуру, частина військових проваджень вже направлена ​​до суду, по екс-міністру доходів і зборів Клименку вже розпочато досудове розслідування і його притягнули до кримінальної відповідальності за 3 млрд незаконно відшкодованого ПДВ ", - нагадав Матіос.



"Зараз відбувається операція щодо перших керівників і їхніх заступників всіх 15 обласних управлінь міністерства доходів і зборів на той момент, так званих державних податкових адміністрацій, які були прямо причетні до організації функціонування так званих податкових майданчиків, в результаті чого держава недоотримала... 97 млрд грн", - пояснив він.