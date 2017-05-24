Бойовики відкрили вогонь по пункту пропуску "Мар'їнка"

Бойовики обстрілюють із гранатометів і мінометів контрольно-пропускний пункт "Мар'їнка".

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби у середу.

Бойовики відкрили вогонь близько 11.30 з боку лісосмуги на околиці н.п. Олександрівка, що на тимчасово неконтрольованій території.

Попередньо встановлено, що російські найманці використовують гранатомети та 82 мм міномети.

Задля безпеки громадян пропускні операції на цьому напрямку тимчасово призупинено.

Повідомляється, що ніхто з цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства не постраждав.

Українська правда