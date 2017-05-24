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Боевики открыли огонь по пункту пропуска "Марьинка"

Среда, 24 мая 2017, 12:52

Боевики обстреливают из гранатометов и минометов контрольно-пропускной пункт "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в среду.

Боевики открыли огонь около 11.30 со стороны лесополосы на окраине н.п. Александровка, что на временно неконтролируемой территории.

Предварительно установлено, что российские наемники используют гранатометы и 82 мм минометы.

Для безопасности граждан пропускные операции на этом направлении временно приостановлены.

Сообщается, что никто из гражданских лиц и персонала пограничного ведомства не пострадал.

Украинская правда

Темы: терроризмДонбасс
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