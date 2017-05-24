Боевики открыли огонь по пункту пропуска "Марьинка"

Боевики обстреливают из гранатометов и минометов контрольно-пропускной пункт "Марьинка".



Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в среду.



Боевики открыли огонь около 11.30 со стороны лесополосы на окраине н.п. Александровка, что на временно неконтролируемой территории.



Предварительно установлено, что российские наемники используют гранатометы и 82 мм минометы.



Для безопасности граждан пропускные операции на этом направлении временно приостановлены.



Сообщается, что никто из гражданских лиц и персонала пограничного ведомства не пострадал.



Украинская правда