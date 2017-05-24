Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко пояснив, чому Януковича ще не судять за Майдан

Середа, 24 травня 2017, 12:55

Генпрокуратура має намір передати до суду справу щодо злочинів колишнього президента Віктора Януковича проти учасників Євромайдану одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Про це під час свого виступу у Раді зі звітом заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Справу по пред’явленню обвинувального акту Януковичу і Захарченко щодо організації безчинств на Майдані проти мирних демонстрантів буде скеровано до суду одразу після розгляду справи про державну зраду", - зазначив Луценко.

Генпрокурор пояснив, що згідно із законодавством, якщо проти однієї особи направляються до суду дві справи, то справи мають об’єднати. Тому, щоб цього не сталося, аби не затягувати час, ГПУ чекає вироку у справі про держзраду. "Ми дочекаємося цього вироку і одразу наступного тижня подаємо справу щодо наступного злочину – проти Майдану", - заявив генпрокурор.

При цьому Луценко назвав рішення Інтерполу щодо Януковича політизованим.

Говорячи про справи щодо корупції часів Януковича, Луценко зазначив, що нині проти Януковича і його оточення є 10 проваджень щодо корупції, у ключових випадках вже закінчено досудове слідство.

При цьому Луценко заявив, що усього за злочини під час Євромайдану уже засуджено 42 особи.

Як відомо, Інтерпол припинив розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Тетяна Кусок, УП

Теми: ЯнуковичЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: