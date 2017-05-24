Нардеп Бобов спростовує слова Луценка, вини не визнає

Народний депутат з групи "Відродження" Геннадій Бобов спростовує заяву генпрокурора і каже, що не визнає своєї вини.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Проти мене сьогодні ведеться брудна кампанія. Одним з її елементів є безпідставні звинувачення. Я завжди чесно декларував всі свої доходи багато років. Суть претензій до мене не в порушенні законодавства. Це політичний тиск та тиск на бізнес моєї родини", - сказав Бобов.

Бобов заявляє, що своїми заявами ГПУ завдала його репутації шкоди, і він вже звернувся із відповідною заявою до ГПУ.

Як відомо, генпрокурор Луценко заявив, що Бобов визнав свою вину і збирається сплатити мільйон доларів податків.

"Мені повідомили, що депутат Бобов згоден з цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків", - сказав він.

Українська правда