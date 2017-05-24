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У БПП кажуть, що їм не соромно за виступ Луценка

Середа, 24 травня 2017, 14:57

Фракція БПП позитивно оцінила звіт генерального прокурора Юрія Луценка у парламенті.

Про це в кулуарах Ради у середу заявив голова фракції Артур Герасимов.

"Ми сьогодні переконалися, що зробили правильний вибір. Фракції БПП не соромно за те, що вона рік тому делегувала на посаду генпрокурора Юрія Луценка", - заявив він.

"Та кількість корупціонерів, справи яких передані у суд і та кількість грошей, які повернула прокуратура свідчить про її ефективність. Але з іншого боку, після виступу Луценка стало зрозуміло, що питання судової реформи зараз має надзвичайну вагу", - додав він.

Водночас у інших фракціях стриманіші у своїх оцінках.

Зокрема найбільше обурювався лідер Радикальної партії Олег Ляшко, в якого виникла словесна перепалка з Луценком в залі парламенту.

"Щойно з трибуни Верховної ради генпрокурор Юрій Луценко довів, що він політично заангажований! Він на всю країну погрожував нашій фракції", - заявив Ляшко.

Також незадоволеним був депутат з фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

"Ви знаєте, це був достатньо цинічний виступ", - сказав він.

Крім того депутат з фракції "Батьківщина" Ігор Луценко назвав виступ Луценка фаховим виступом політика, але не генерального прокурора.

"Надзвичайно фаховий звіт політика. Генеральним прокурором Юрій Віталійович в повній мірі не став. Статті ще плутає... Ну це задатки так би мовити обставин його потрапляння на посаду", - сказав він.

Як відомо, у середу Луценко звітував у Верховній Раді за рік роботи.

Роман Кравець, УП

Теми: Луценко
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