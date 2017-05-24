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В БПП говорят, что им не стыдно за выступление Луценко

Среда, 24 мая 2017, 14:57

Фракция БПП положительно оценила отчет генерального прокурора Юрия Луценко в парламенте.

Об этом в кулуарах Рады в среду заявил председатель фракции Артур Герасимов.

"Мы сегодня убедились, что сделали правильный выбор. Фракции БПП не стыдно за то, что она год назад делегировала на должность генпрокурора Юрия Луценко", - заявил он.

"То количество коррупционеров, дела которых переданы в суд и количество денег, которые вернула прокуратура свидетельствует о ее эффективности. Но с другой стороны, после выступления Луценко стало понятно, что вопрос судебной реформы сейчас имеет чрезвычайное значение", - добавил он.

В то же время в других фракциях были сдержаны в своих оценках.

В частности больше всего возмущался лидер Радикальной партии Олег Ляшко, у которого возникла словесная перепалка с Луценко в зале парламента.

"Только что с трибуны Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко доказал, что он политически ангажирован. Он на всю страну угрожал нашей фракции", - заявил Ляшко.

Также недовольным был депутат из фракции "Самопомощь" Роман Семенуха.

"Вы знаете, это было достаточно циничное выступление", - сказал он.

Кроме того, депутат из фракции "Батькивщина" Игорь Луценко назвал выступление Луценко профессиональным выступлением политика, но не генерального прокурора.

"Чрезвычайно профессиональный отчет политика. Генеральным прокурором Юрий Витальевич в полной мере не стал. Статьи еще путает ... Ну, это задатки, так сказать, обстоятельств его попадания на должность", - сказал он.

Как известно, в среду Луценко отчитывался в Верховной Раде за год работы.

Роман Кравец, УП

Темы: Луценко
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