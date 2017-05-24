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Бойовики не дозволили Лутковській побачити заручників та ув’язнених

Середа, 24 травня 2017, 18:59

Представники ОРДЛО відмовили омбудсмену Валерії Лутковській у проханні відвідати українських заручників та в’язниці на окупованих територіях.

Про це повідомляє уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко за підсумками засідання гуманітарної підгрупи в Мінську в середу.

"Пані Лутковська звернулася з вимогою відвідати як український омбудсмен тюрми на окупованих територіях і провідати українських заручників, але їй такого дозволу не дали",- розповіла політик.

Водночас Геращенко, посилаючись на слова Лутковської, нагадала, що був здійснений великий об’єм роботи із аналізу списків заручників. "Ми готові до звільнення у червні! А от інша сторона знову тягне кота за хвіст", - написала вона на Facebook.

За словами Геращенко, також під час гуманітарної підгрупи звучало питання залучення МКЧХ до процесу пошуку зниклих безвісти і створення відповідного механізму.

"Так от представники РФ і підконтрольні їм ОРДЛО категорично відмовилися делегувати російських експертів в цю групи, мовляв "на Донбассе нас нет". Зброю, техніку, найманців РФ щедро надсилає на окуповані території, а от експертів в групу із пошуку зниклих безвісти - НІ. Ось така відповідь російської влади своєму суспільству, мамам і дружинам загиблих в донецьких степах загублених солдатів, зниклим безвісти росіянам - найманцям, яких і не збирається шукати", - написала Геращенко.

Українська правда

Теми: полоненіправа людиниГеращенко
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