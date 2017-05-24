Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: 16 обстрілів, без втрат

Середа, 24 травня 2017, 22:45

Від початку доби незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Втрат серед українських військових не було.

Як повідомляє прес-центр АТО, станом на 18:00 ситуація у зоні проведення АТО відносно стабілізувалась.

На Приморському напрямку противник найбільш інтенсивно обстрілював позиції ЗСУ на підступах до Мар'їнки, використовуючи 82-мм міномети та гранатомети різних модифікацій.

"До слова, декілька мін противника знову влучили у житловий квартал цього міста неподалік КПВВ "Мар'їнка". На щастя, ніхто з місцевих не постраждав, однак робота КПВВ була на певний час призупинена. Зараз цей пункт пропуску працює у штатному режимі", - зазначили у прес-центрі АТО.

Також під обстрілами НЗФ зі стрілецької зброї опинились оборонні укріплення сил АТО біля Водяного, Новотроїцького та Красногорівки.

На Донецькому напрямку рано-вранці бойовики проросійських НЗФ обстріляли українські опорні пункти у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 82 мм та піхотного озброєння меншого калібру.

В районі Зайцевого та Луганського били з озброєння БМП. Після 7.00 години ранку на цій ділянці фронту встановилось відносне затишшя.

"Луганський напрямок. Тут з початку доби зафіксовано три факти порушення противником режиму припинення вогню. Одразу після опівночі ворог зі стрілецької зброї здійснив обстріли наших опорних пунктів біля Станиці Луганської та н.п. Донець. А близько 9.00 години ранку бандити вдарили з 82-мм мінометів та станкового протитанкового гранатомету по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: