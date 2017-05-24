День в АТО: 16 обстрелов, без потерь

С начала суток незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военных не было.

Как сообщает пресс-центр АТО, по состоянию на 18:00 ситуация в зоне проведения АТО относительно стабилизировалась.

На Приморском направлении противник наиболее интенсивно обстреливал позиции ВСУ на подступах к Марьинке, используя 82-мм минометы и гранатометы различных модификаций.

"К слову, несколько мин противника снова попали в жилой квартал этого города неподалеку КПВВ "Марьинка". К счастью, никто из местных не пострадал, однако работа КПВВ была на время приостановлена. Сейчас этот пункт пропуска работает в штатном режиме", - отметили в пресс-центре АТО.

Также под обстрелами НВФ из стрелкового оружия оказались оборонительные укрепления сил АТО у Водяного, Новотроицкого и Красногоровки.

На Донецком направлении рано утром боевики пророссийских НВФ обстреляли украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения меньшего калибра.

В районе Зайцево и Луганского били из вооружения БМП. После 7.00 утра на этом участке фронта установилось относительное затишье.

"Луганское направление. Здесь с начала суток зафиксировано три факта нарушения противником режима прекращения огня. Сразу после полуночи враг из стрелкового оружия совершил обстрелы наших опорных пунктов у Станицы Луганской и н.п. Донец. А около 9.00 часов утра бандиты ударили из 82-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета по украинским воинам, которые держат оборону возле Новоалександровки", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда