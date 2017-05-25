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Українці не люблять, коли політики хрестяться на камеру – Опитування

Четвер, 25 травня 2017, 00:05

Українці виступають проти публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, пише ZN.ua.

Якщо у 2010 році позитивне ставлення до такої демонстрації засвідчили 21% опитаних, у 2016 році – 16%, то у 2017 році – лише 13%. Натомість негативне ставлення зросло з 40% до 47%. При цьому негативне ставлення відзначили половина або відносна більшість опитаних в усіх регіонах України: на Заході, в Центрі та Півдні – 45-47%, на Сході – 50%.

 
Центр Разумкова

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: опитуваннярелігія
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