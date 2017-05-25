Украинцы не любят, когда политики крестятся на камеру - Опрос

Украинцы выступают против публичной демонстрации властями своей религиозности.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, пишет ZN.ua.

Если в 2010 году положительное отношение к такой демонстрации показали 21% опрошенных, в 2016 году - 16%, то в 2017 году - только 13%. Зато негативное отношение возросло с 40% до 47%. При этом негативное отношение отметили половина или относительное большинство опрошенных во всех регионах Украины: на Западе, в Центре и Юге - 45-47%, на Востоке - 50%.

Центр Разумкова

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.