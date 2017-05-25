За підозрою у причетності до теракту в Манчестері затримано жінку

У Манчестері у зв’язку з вибухом на стадіоні Manchester arena затримано жінку, це вже шоста особа, яку підозрюють у причетності до теракту.

Про це повідомляє AP.

У поліції Манчестера повідомили, що жінку затримали в ході обшуків в районі Блеклі.

Невідома жінка стала шостою особою, яку затримали за підозрою в організації теракту в Манчестері, що забрав життя 22 громадян.

Раніше в рамках розслідування теракту британська поліція затримала чоловіка у місті Віган, яке знаходиться у графстві Великий Манчестер.

Таким чином, в Манчестері затримані вже шість підозрюваних, в тому числі 23-річний брат Салмана Абеді, якого вважають виконавцем теракту. Батько смертника і його молодший брат також були затримані в Лівії.

"Це стрімке розслідування і ми зберігаємо об’єктивність на даному етапі", - заявили у поліції Манчестера.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Серед загиблих – двоє поляків. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.